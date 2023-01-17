деревня Тайдаково, деревня Тайдаково, Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Тайдаково

Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Тайдаково Покровской вол. Алексинского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 232.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
429Тайдаково, сц. вл.при р. Скнижке.278166686
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Заокский район
390632Тайдаководеревня54°41'с.ш.37°24'в.д.N-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Заокский муниципальный район, Страховское сельское поселение
70622455181д Тайдаководеревня
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