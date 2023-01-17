Верхняя Иншинка
город Тула, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
333Верхняя Иншинка, сц. вл.при р. Упе.771210Фабрика 1.Показать скан
346Верхняя Иншинка, сц. вл.при колодце.8874030Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
72. Н. Иньшинка, деревня бывшая государственная, при реке Упе, дворов 5, жителей 41, самоварн. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
389997Верхняя Иншинкадеревня54°12'с.ш.37°28'в.д.N-37-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70701000469д Верхняя Иншинкадеревня