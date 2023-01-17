деревня Верхняя Иншинка, деревня Верхняя Иншинка, город Тула, Тульская область (на 2019) — Familio

Верхняя Иншинка

город Тула, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
333Верхняя Иншинка, сц. вл.при р. Упе.771210Фабрика 1.
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346Верхняя Иншинка, сц. вл.при колодце.8874030
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Татевская волость
72. Н. Иньшинка, деревня бывшая государственная, при реке Упе, дворов 5, жителей 41, самоварн. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
389997Верхняя Иншинкадеревня54°12'с.ш.37°28'в.д.N-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Тула
70701000469д Верхняя Иншинкадеревня
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