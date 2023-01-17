Губдор
Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8759Губдор (Губдорское с поч. Беляевским), сел.при колодцах.232952225241Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Почтовая станция. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1769. Губдор (Губдорское), село бывшее государственное, при ключе, дворов 100, жителей 418, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, 2 часо Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347684Губдорсело60°12'00"56°38'00"P-40-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57626440126с Губдорсело