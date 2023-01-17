село Губдор, село Губдор, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Губдор

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8759Губдор (Губдорское с поч. Беляевским), сел.при колодцах.232952225241Церковь православная 1. Часовень православных 2. Волостное правление. Почтовая станция. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Губдорская волость
1769. Губдор (Губдорское), село бывшее государственное, при ключе, дворов 100, жителей 418, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, 2 часо Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
347684Губдорсело60°12'00"56°38'00"P-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Усть-Язьвинское сельское поселение
57626440126с Губдорсело
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