посёлок Темнолесский, посёлок Темнолесский, Баталпашинский уезд (на 1882) — Familio

Темнолесский

Баталпашинский уезд (на 1882)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5687Темнолесский поселокв верховьях р. Егорлыка83119119359366великороссыправославныеМолитвенный дом 1. Лавка с красным товаром 1. Питейное заведение 1.На земле общинного владения Темнолесской станицы
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