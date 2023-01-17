погост Воскресенское что в Телепшине, погост Воскресенское что в Телепшине, Мусорская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Воскресенское что в Телепшине

Мусорская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4799Воскресенское что в Телепшине, пог.при руч. Воскресенском.52554811Церковь православная 1.
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Мусорская волость
пг. Воскрес. в Телепшине11861Воскресенский в Телепшине приход
Показать скан
пос. Телепшино11975
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close