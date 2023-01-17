Данковцы
Чернівецька область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
949Данкоуцы, с. вл.при урочище Ключ.82788209209Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
634. Данкоуцы, село царан, дворов 114, жителей 478, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная. В 10 верстах — винок. и кирп. з.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-28435Данківціселоцентр сільської радир-н Хотинськийсільрада Данковецька