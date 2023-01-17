село Данковцы, село Данковцы, Чернівецька область (на 2018) — Familio

Данковцы

Чернівецька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
949Данкоуцы, с. вл.при урочище Ключ.82788209209Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Данкоуцкая волость
634. Данкоуцы, село царан, дворов 114, жителей 478, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная. В 10 верстах — винок. и кирп. з.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернівецька область
А-28435Данківціселоцентр сільської радир-н Хотинськийсільрада Данковецька
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