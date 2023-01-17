Высокое
Мглинский муниципальный район, Брянская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1931Высокое, с. разн. сосл.при рч. Тезне.10874269282Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
468. Высокое, село бывшее государственное и владельческое, при реке Десне, дворов 94, жителей 543, церковь православная, 2 ярмарки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51604Высокоесело53°01'с.ш.32°43'в.д.N-36-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15636464101с Высокоесело