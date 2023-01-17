деревня Староисаево, деревня Староисаево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Староисаево

Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
365Исаева, деревня.при рч. Янале.705162205180Б. 204-179. Р. 1-1. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Булекей-Кудейская волость
35. Исаева, деревня бывшая государственная, при речке Яиале, дворов 82, жителей 451, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Булекей-Кудейская волость
11Исаева, д. при реч. Яланде, мечеть, 3 бак. и 1 мануф. лав., обществен. мел.694133374366Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Нуримановский район
521424Староисаеводеревня55°07'00"56°41'00"N-40-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Нуримановский муниципальный район, Сельское поселение Староисаевский сельсовет
80645455106д Староисаеводеревня
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