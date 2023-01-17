деревня Малая Фехтальма, деревня Малая Фехтальма, Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Малая Фехтальма

Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
865Трофимовская (Махнова, Фехталинская), д.при р. Онеге.116½27⅞206165
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Посадная волость
384. Трофимовская (Малая Фехтальма), деревня бывшая государственная, при реке Онеге, дворов 28, жителей 140, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Онежский район
106751Малая Фехтальмадеревня63°11'с.ш.39°13'в.д.P-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Онежский муниципальный район, Чекуевское сельское поселение
11646444201д Малая Фехтальмадеревня
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