деревня Байки-Юнусово, деревня Байки-Юнусово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Байки-Юнусово

Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1001Байки (Юнусова, Ракаева), деревня.при рч. Ашкише.972885261279Тп. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байкибашевская волость
605. Байки-Юнусова (Бакаева), деревня бывшая государственная, при речках Байке и Аскыше, дворов 119, жителей 678, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байкибашевская волость
8Байки-Юнусова, д. при реч. Аскиш, на прос. дор., мечеть (постр. в 1835 г.), медрессе, 2 бак. лав.938157453370Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Караидельский район
520846Байки-Юнусоводеревня55°53'00"56°36'00"N-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Байкибашевский сельсовет
80634412121д Байки-Юнусоводеревня
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