Байки-Юнусово
Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1001Байки (Юнусова, Ракаева), деревня.при рч. Ашкише.972885261279Тп. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
605. Байки-Юнусова (Бакаева), деревня бывшая государственная, при речках Байке и Аскыше, дворов 119, жителей 678, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Байки-Юнусова, д. при реч. Аскиш, на прос. дор., мечеть (постр. в 1835 г.), медрессе, 2 бак. лав.938157453370Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520846Байки-Юнусоводеревня55°53'00"56°36'00"N-40-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Байкибашевский сельсовет
80634412121д Байки-Юнусоводеревня