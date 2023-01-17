деревня Давонис, деревня Давонис, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Давонис

Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Гелванская волость
Даванцы, д., жит. 45 (22 м. 23 ж.), дес. 76½, у. гор. 70 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Жосли 23 в.
Даванцы, д., жит. 67 (38 м. 29 ж.), дес. 120, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Жосли 22 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Gelvonų seniūnija
Davonių k.
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