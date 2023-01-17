Бурнашево
Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3213Новая Надежда, д. каз.при безымянном ключе.184631145153Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1461. Бурнаши (Нв. Надежда), деревня бывшая государственная, дворов 54, жителей 404, клееварни, 2 кожевни, кирпичный завод
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Бурнашева, Больше-Толкишевскойрусские633Показать скан
Новая Надежда, Больше-Толкишевскойсм. Бурнашева.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142676Бурнашевосело55°24'50°55'N-39-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Четырчинское сельское поселение
92659486106с Бурнашевосело
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