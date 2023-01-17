село Бурнашево, село Бурнашево, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Бурнашево

Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3213Новая Надежда, д. каз.при безымянном ключе.184631145153
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Больше-Толкишевская волость
1461. Бурнаши (Нв. Надежда), деревня бывшая государственная, дворов 54, жителей 404, клееварни, 2 кожевни, кирпичный завод

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Больше-Толкишевская волость
Бурнашева, Больше-Толкишевскойрусские633
Показать скан
Новая Надежда, Больше-Толкишевскойсм. Бурнашева.
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Чистопольский район
142676Бурнашевосело55°24'50°55'N-39-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Четырчинское сельское поселение
92659486106с Бурнашевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close