деревня Большое Кривинское, деревня Большое Кривинское, Макушинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Большое Кривинское

Макушинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1607Кривинское, с. каз.при оз. Кривинском.11035115287295Церковь православная 1. Торжки: 6 января, 22 июля и 1 ноября.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Кривинская волость
Кривинское с., при оз. Горь ком, на прос. дор.4001108731

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Макушинский район
98891Большое Кривинскоедеревня55°11'00"66°55'00"N-42-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Макушинский муниципальный район, Сельское поселение Золотинский сельсовет
37620408106д Большое Кривинскоедеревня
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