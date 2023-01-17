выселок Тимашев, выселок Тимашев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Тимашев

Троицкий уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
1054Тимашев, выс. казач. Ор. в.при рч. Сухарыже.105523898104
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Коельский
666. Тимашева, поселок казачий, при речке Сухарыже, дворов 46, жителей 226, школа
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