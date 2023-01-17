посёлок Новая Александровка, посёлок Новая Александровка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новая Александровка

Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Мензелинская волость
14Ново-Александровка, д. при кл. Мокром Захаре, прос. дор., х.-зап. маг. 181836108115Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Новая АлександровкаНовая АлександровкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мензелинский район
189230Новая Александровкапосёлок55°40'52°50'N-39-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный район, Кузембетьевское сельское поселение
92640444121п Новая Александровкапоселок
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