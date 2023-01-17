деревня Гороховской, деревня Гороховской, Лузянская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Гороховской

Лузянская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Гороховской Лузянской волости Шубиных об аренде. 1902 г. // Гос. архив Вологодской облас Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Котельнический уезд
6388Гороховской, поч. каз.близь рч. Гаревки.1107062016
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лузянская волость
Гороховская19315
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