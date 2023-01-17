Малая Вруда
Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Малая Вруда, Врудской волости, Ямбургского уезда, В. Хомутовым. 1891–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По прошению крестьянки д. Малая Вруда Врудской волости Ямбургского уезда Е. Кирилловой об освобождении ее от уплаты денег барону Жирарду за аренду земли. 1902 г. // Центр Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
719. Вруда-Малая, деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 119, школа
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Вруда Мал. д.403 стан1533 участок32станция Вруда.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
25722Малая Врудадеревня59°26'29°14'O-35-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41606412146д Малая Врудадеревня
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