сельцо Ананьино, сельцо Ананьино, Ватлановская волость, Вологодский уезд (на 1914) — Familio

Ананьино

Ватлановская волость, Вологодский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании недоимок и оклада земского сбора и государственного поземельного налога с населения Вельского, Тотемского, Грязовецкого и Кадниковского уездов, о пожаре Показать все
Дело об описи имения крестьянина Вологодского уезда Семенковской волости села Ананьина Николая Елисеевича Козичева за долги разным лицам. 1864–1870 гг. // Гос. архив Воло Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1099Ананьино, сц. каз.при р. Тошне.649266770
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ватлановская волость
11АнаньиноЕкимцевское.Николаевский-Выколупкинскийбывшие государственные7544110114
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