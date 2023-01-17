погост Покровское, погост Покровское, Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Покровское

Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6160Покровское, что на Ухре (Кураковщина), пог.при р. Ити.32234610Церковь православная 1.
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Рыжиковская волость
пг. Покровский на Ухре8583Покровский на Ухре приход
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