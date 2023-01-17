Кокарево
Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Кокорево Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Кокорево Ростиловской вол. Грязовецкого у. Вологодской губ. за 1858 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 230.
Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Кокорево Ростиловской волости Грязовецкого уезда Пестерикова П. Е. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
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Список важнейших селений
556. Кокорева, деревня бывшая государственная, при речке Нурме, дворов 29, жителей 145, лавка
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
68КокаревоПодмон. слоб.бывшие государственные377687
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248870Кокареводеревня58°45'с.ш.40°22'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432251д Кокареводеревня
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