деревня Кокарево, деревня Кокарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кокарево

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Кокорево Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Кокорево Ростиловской вол. Грязовецкого у. Вологодской губ. за 1858 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 230.
Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Кокорево Ростиловской волости Грязовецкого уезда Пестерикова П. Е. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ростиловская волость
556. Кокорева, деревня бывшая государственная, при речке Нурме, дворов 29, жителей 145, лавка

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ростиловская волость
68КокаревоПодмон. слоб.бывшие государственные377687

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248870Кокареводеревня58°45'с.ш.40°22'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432251д Кокареводеревня
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