посёлок Красный Холм, посёлок Красный Холм, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Красный Холм

Выборгский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район
25451Красный Холмпосёлок60°46'28°49'P-35-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение
41615106186п Красный Холмпоселок
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