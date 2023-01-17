агрогородок Языль, агрогородок Языль, Стародорожский район, Минская область (на 2021) — Familio

Языль

Стародорожский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Горковская волость
110. Языл, село бывшее владельческое, при реке Язылазе, дворов 61, жителей 676, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Горковская волость
Языль, село14182285170888
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Стародорожский район, Языльский сельсовет
д Языль830

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Стародорожский район, Языльский сельсовет
аг. Языль433
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close