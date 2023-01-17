Населенное место

Давидовщизна, ок., спл. р. Висинча, жит. 26 (13 м. 13 ж.), дес. 57, у. гор. 34 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Яшуны 13 в.