деревня Гулятино, деревня Гулятино, Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1886) — Familio

Гулятино

Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе кр. Сретенской вол. дер. Гулятина Веры Вас. И Марьи Федоровой Потатуевых на решение вол. суда по оштрафованию их за нарушение обряда богослужения. 1888 г. Показать все
По прошению поверенного мещанкого Лейбович и Помощника присяжного поверенного Вайсберга о взыскании его исполнительному листу крест. Сретенской вол. дер. Гулятина Василия Показать все
По жалобе крест. Сретенской вол. дер. Гулятина Дмитрия Егорова Грошикова об отмене приговора крест. дер. Гулятина от 8 июля 1909 г. о признании домохозяйкой Парасковью Гу Показать все
Раскладочный приговор кр. Сретенской волости д. Гулятино. 1904 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 46. Опись 1. Дело 2637.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8605Гулятино, д. каз.при руч. Черном.11½16½61516
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Стретенская волость
126. Гулятино, деревня бывшая владельческая, при речке Черемхе, дворов 7, жителей 35, волостное правление (уездный город в 11 верстах), школа. В в. — 2 церкви православны Показать все
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