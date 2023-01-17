Гулятино
Рыбинский уезд, Ярославская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе кр. Сретенской вол. дер. Гулятина Веры Вас. И Марьи Федоровой Потатуевых на решение вол. суда по оштрафованию их за нарушение обряда богослужения. 1888 г. Показать все
По прошению поверенного мещанкого Лейбович и Помощника присяжного поверенного Вайсберга о взыскании его исполнительному листу крест. Сретенской вол. дер. Гулятина Василия Показать все
По жалобе крест. Сретенской вол. дер. Гулятина Дмитрия Егорова Грошикова об отмене приговора крест. дер. Гулятина от 8 июля 1909 г. о признании домохозяйкой Парасковью Гу Показать все
Раскладочный приговор кр. Сретенской волости д. Гулятино. 1904 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 46. Опись 1. Дело 2637.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8605Гулятино, д. каз.при руч. Черном.11½16½61516Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
126. Гулятино, деревня бывшая владельческая, при речке Черемхе, дворов 7, жителей 35, волостное правление (уездный город в 11 верстах), школа. В в. — 2 церкви православны Показать все