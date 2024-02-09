агрогородок Ковали, агрогородок Ковали, Лиозненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ковали

Лиозненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Веляшковская волость
151КовалиимениеколодецВеляшковского православияД. Конькову, крест. , пр.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лиозненский район, Велешковичский сельсовет
аг Ковали304

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лиозненский район, Велешковичский сельсовет
аг. Ковали118
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