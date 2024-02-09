деревня Радвилишкяй, деревня Радвилишкяй, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Радвилишкяй

Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Вилькийская волость
Радвилишки, околица1214136994

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kauno rajono savivaldybė, Čekiškės seniūnija
Radviliškių k.
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