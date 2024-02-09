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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1130Алферово, мест. вл.при рч. Житловой Саксагани.439160525584Церквей православных 2. Еврейская синагога. Молитвенный дом. Ярмарок 4. Базары. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
288. Алферово, село бывшее владельческое, при реке Саксагани, дворов 81, жителей 505, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, синагога, по Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Алферовка бывшие помещичьи129520435955
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Алферово
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4578Долинськеселор-н П'ятихатськийсільрада Саївська