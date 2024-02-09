село Долинское, село Долинское, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Долинское

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии староверов, духоборов и молокан
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1130Алферово, мест. вл.при рч. Житловой Саксагани.439160525584Церквей православных 2. Еврейская синагога. Молитвенный дом. Ярмарок 4. Базары. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Алферонская волость
288. Алферово, село бывшее владельческое, при реке Саксагани, дворов 81, жителей 505, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, синагога, по Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Алферовская волость
1Алферовка бывшие помещичьи129520435955

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Алферовская волость
местечко Алферово

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4578Долинськеселор-н П'ятихатськийсільрада Саївська
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