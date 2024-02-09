село Верхний Батлух, село Верхний Батлух, Шамильский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Верхний Батлух

Шамильский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Аварский округ, Бахлухское наибство
168Верхний Бахлух66113123236аварцымусульмане сунитыаварский
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Дагестанская область, Аварский округ, Бантлинское сельское общество
село Баитль

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Шамильский район
145075Верхний Батлухсело42°30'46°31'K-38-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Шамильский муниципальный район, Сельское поселение село Верхний Батлух
82646417101с Верхний Батлухсело
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