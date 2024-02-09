деревня Астрени, деревня Астрени, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Астрени

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Чаусская волость
550. Прилесье (Заходы), село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 256, церковь православная, ветряная мельница, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Голеневская волость
38Пос. Остренипроселочнойреч. ВилсеОстреневск тов., пр. и кат. 143040Радомльск. р.-к. 3510

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Войниловский сельсовет
д Астрени12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Войниловский сельсовет
д. Астрени44
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close