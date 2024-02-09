деревня Свищево, деревня Свищево, Березовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Свищево

Березовский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
61Свищева, д. каз.при рч. Березовке и ключе Каракуше.301450265129Часовня православная 1.
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Вознесенская волость
1512Свищево, с., на рч. Березовке; церк. Троицкая [1]; ц.-прих. шк.; хлеб.-з. маг.7123823319

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Березовский район
165196Свищеводеревня55°53'93°13'N-46-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Березовский муниципальный район, Сельское поселение Маганский сельсовет
4605425136д Свищево#Н/Д
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