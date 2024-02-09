село Имшана, село Имшана, Сумська область (на 2018) — Familio

Имшана

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Глуховский уезд
725Имшина (Имшаная, Имшена), д. вл.при колодцах.271264254241
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Глуховский уезд
Д. Имшаная36Соф. Тимковская24270

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Янпольская волость
196. Имшана, деревня бывшая государственная и владельческая, дворов 100, жителей 656, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-22111Імшанаселор-н Ямпільськийселишна рада Ямпільська
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