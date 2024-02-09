Населенное место

Дарево, им. (Пуликовской), жит. 65 (33 м. 32 ж.), дес. 235, у. гор. 84 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Новодруцк 10 в.

Дарево, выс. (Пуликовской), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 78 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Новодруцк 10 в.