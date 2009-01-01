деревня Зачеревье, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Зачеревье

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Перебродская волость
Зачеревье, д., оз. Обстрина, жит. 104 (51 м. 53 ж.), дес. 189,25, у. гор. 57 в., вол. пр. 58 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Бальбиново 32 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д Зачеревье30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д. Зачеревье21

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