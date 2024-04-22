деревня Горочное, деревня Горочное, Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Горочное

Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу состоящего под надзором полиции в деревне Горочной Камкинской волости Вельского уезда германского подданного Фридриха за самовольную отлучку Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2317Горочная, д. каз.при р. Устье.10710492929

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Камкинская волость
55Горочное (Горка)Шангальское.Богородицерождественский-Шангальскийбывшие государственные75194451

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Шангальская волость
Горочная127617деревняРусские24504999
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