хутор Перевозинский., хутор Перевозинский., Аннинская станица, Хоперский округ (на 1915) — Familio

Перевозинский.

Аннинская станица, Хоперский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2231Перевозинский.при рч. Перевозинской.70305159

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Аннинская станица
3305Перевозинский хутор, Аннинской станицы, при реке Перевознике893426368367Хуторское правление, приходское училище609
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