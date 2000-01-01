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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1129Бабичева (Водяная), слоб. каз.при рч. Уразовой.3025166886887Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
554. Бабичев (Водяный), хутор бывший владельческий, дворов 304, жителей 2056, церковь православная, школа, лавка, ярмарка: в 3-й д. Светлой недели, 6-го авг., 26-го сент. Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Бабичева (Водяное, хут. Бабичев)7705слободаБабичевскаго3632527
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13636Бабичевеселор-н Троїцькийсільрада Лантратівська