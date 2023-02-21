посёлок при станции Тысья, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Тысья

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
329704Тысьяпос.ст.54°25'с.ш.40°03'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Собчаковское сельское поселение
61646485136п.ст Тысьяпоселок при станции (поселок станции)

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