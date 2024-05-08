хутор Казачий, хутор Казачий, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Казачий

Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Оренбургский
204. Оренбургская (Казачий Форштадт), станица казачья, при реке Урале, дворов 831, жителей 2723, стан. првл. (уездный город в 1 версте), церковь православная, 2 молитвенн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Оренбургский район
221328Казачийхутор51°43'с.ш.55°38'в.д.M-40-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, Сельское поселение Караванный сельсовет
53634428116х Казачийхутор
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