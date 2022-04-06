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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда Федором Арсеньевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881–1883 гг. / Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда Степаном Ивановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–1890 гг. // Показать все
Дело по отобранию части надельной земли у крестьянина с. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда у Степана Иванова по приговору сельского общества. 1889–1892 г Показать все
Дело о непринятии арестанта из крестьян с. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда Федора Петрвича Кочкина в Васильковское сельское общество. 1889–1890 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4288Васильково (Васильевское), с. вл.при р. Корожичне.501729119139Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
6. Васильково, село бывшее владельческое, при речке Корожечне, дворов 46, жителей 230, церковь православная, 2 лавки
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. ВасильковоVI. Васильковское 1-е общество26957VII—1859Васильковский приход
с. ВасильковоVII. Васильновское 2-е обществосмотри № 9
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110893Васильководеревня57°37'37°40'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28626422111д Васильководеревня