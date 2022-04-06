деревня Васильково, деревня Васильково, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Васильково

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда Федором Арсеньевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1881–1883 гг. / Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда Степаном Ивановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888–1890 гг. // Показать все
Дело по отобранию части надельной земли у крестьянина с. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда у Степана Иванова по приговору сельского общества. 1889–1892 г Показать все
Дело о непринятии арестанта из крестьян с. Васильково Васильковской волости Мышкинского уезда Федора Петрвича Кочкина в Васильковское сельское общество. 1889–1890 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4288Васильково (Васильевское), с. вл.при р. Корожичне.501729119139Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Васильевская волость
6. Васильково, село бывшее владельческое, при речке Корожечне, дворов 46, жителей 230, церковь православная, 2 лавки

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
с. ВасильковоVI. Васильковское 1-е общество26957VII—1859Васильковский приход
с. ВасильковоVII. Васильновское 2-е обществосмотри № 9

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
110893Васильководеревня57°37'37°40'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Феневское сельское поселение
28626422111д Васильководеревня
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