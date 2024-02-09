село Сыромяс, село Сыромяс, Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1913) — Familio

Сыромяс

Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Сыромясс Сыромясской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2778.
О льготах крестьянам деревни Татарского-Сыромяса и селения Сыромяса, Сыромянской волости Городищенского уезда, Пензенской губернии в уплате недоимок окладных сборов, по с Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
220Сыромяс (Русский), с. каз. и вл.при рч. Айве и руч. Сыромясе.3525159690609Церковь православная 1. Базар. Фабрика суконная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Сыромясская волость
154. Сыромяс Русский, село бывшее владельческое и государственное, при речке Сыромясе и Айве, дворов 191, жителей 1227, волостное правление (уездный город в 35 верстах), Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Сыромясская волость
село Сыромясс-Русский
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