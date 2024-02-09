сельцо Емельяновка, сельцо Емельяновка, Троицкая волость, Верхнеднепровский уезд (на 1911) — Familio

Емельяновка

Троицкая волость, Верхнеднепровский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1365Емельяновка (Набадьевка), сц. вл.при балке Купьеватой, пруде и колодце.6131147175
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Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Троицкая волость
23Емельяновка бывшие помещичьи3815370223
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