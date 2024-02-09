хутор Пустошкин, хутор Пустошкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Пустошкин

Багаевский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Манычская станица
3717Пустошкин хутор, Манычской станицы58В общ. вл. стан.172163Хут. приказ.30305

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Багаевский район
529203Пустошкинхутор47°11'00"40°15'00"L-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Багаевский муниципальный район, Манычское сельское поселение
60605440111х Пустошкинхутор
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