посёлок Шоссе, посёлок Шоссе, Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Шоссе

Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Чернский район
390541Шоссепосёлок53°35'с.ш.37°08'в.д.N-37-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Чернский муниципальный район, Северное сельское поселение
70646460361п Шоссепоселок
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