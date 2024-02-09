хутор Малиев, хутор Малиев, Хустянская волость, Роменский уезд (на 1900) — Familio

Малиев

Хустянская волость, Роменский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
3721Малиев, хут. каз.при колодце.305132630
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Хустянская волость
14.0Малиив хуторХустянское Хуторное козаков4334446814
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