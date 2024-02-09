деревня Калинкино, деревня Калинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Калинкино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Переписка о выкупе надельной земли крестьянами Вологодского уезда Несвойской вол. с. Калинкино. 1882–1884 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 48 Показать все
Дело о поступлении от крестьянина дер. Калинкино Несвойской волости Вологодского уезда Солодягина 91 рубля за выкуп 1 надела земли. 1892 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
465Калинкино, сц. вл.при рч. Поченге.251582225
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466Калинкино, сц. вл.при рч. Поченге.251593538
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
2725Бол. Калинино.Калинкинск.Николаевский-Ламанскийбывшие помещичьи243153529

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гончаровский сельсовет
Калинкинская Больш. 626деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.1818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
36838Калинкинодеревня59°17'с.ш.39°28'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение
19620441226д Калинкинодеревня
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