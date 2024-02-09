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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о выкупе надельной земли крестьянами Вологодского уезда Несвойской вол. с. Калинкино. 1882–1884 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 48 Показать все
Дело о поступлении от крестьянина дер. Калинкино Несвойской волости Вологодского уезда Солодягина 91 рубля за выкуп 1 надела земли. 1892 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
465Калинкино, сц. вл.при рч. Поченге.251582225Показать скан
466Калинкино, сц. вл.при рч. Поченге.251593538Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2725Бол. Калинино.Калинкинск.Николаевский-Ламанскийбывшие помещичьи243153529
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Калинкинская Больш. 626деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.1818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36838Калинкинодеревня59°17'с.ш.39°28'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620441226д Калинкинодеревня