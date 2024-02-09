село Чуманкасы, село Чуманкасы, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Чуманкасы

Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3706Чумак-касы, ок. каз.при безымянном ручье.367226474
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Тораевская волость
с. Чуман-касы, Тораевскойчуваши206
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Моргаушский район
140965Чуманкасысело55°54'с.ш.46°42'в.д.N-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский муниципальный район, Чуманкасинское сельское поселение
97632465121с Чуманкасысело
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