станция Лежа, станция Лежа, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Лежа

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Лежа1503112станцияРусские297760137
Лежа1503112станцияЕвреи111

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Герценский сельсовет
Лежа (1 торг. зав.,учлесхоз,лесхоз,почт. аген.,шк. I ст) 1679станцияЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 62 км. Летнее: —.2230

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
36335Лежаст.(нп)58°56'с.ш.40°46'в.д.O-37-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Сидоровское сельское поселение
19624476321ст Лежастанция
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