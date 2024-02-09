Лежа
Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станция
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Лежа1503112станцияРусские297760137
Лежа1503112станцияЕвреи11—1
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Лежа (1 торг. зав.,учлесхоз,лесхоз,почт. аген.,шк. I ст) 1679станцияЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 62 км. Летнее: —.2230
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36335Лежаст.(нп)58°56'с.ш.40°46'в.д.O-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624476321ст Лежастанция