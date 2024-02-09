деревня Лосево, деревня Лосево, Володинская волость, Весьегонский уезд (на 1915) — Familio

Лосево

Володинская волость, Весьегонский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6389Лосево, д. каз.при колодцах.703593438
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Володинская волость
807. Лосево, деревня бывшая государственная, дворов 16, жителей 80, красильный завод

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Володинская волость
8Лосево221
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