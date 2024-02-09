деревня Зангар-Куль, деревня Зангар-Куль, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Зангар-Куль

Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Урахчинская волость
487. Каирлы-Клянчеево, деревня бывшая государственная, дворов 39, жителей 173, мечеть

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Урахчинская волость
Каирлы-Клянчеева, Урахчинскойтатары323
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Зәңгәр КүлЗянгар-КульТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
142955Зангар-Кульдеревня55°34'50°31'N-39-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Кугарчинское сельское поселение
92650448106д Зангар-Кульдеревня
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