деревня Юркино, деревня Юркино, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Юркино

Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
1257Юргина (Юркина), д.при р. Ухте.176½15¼113849Чудь обрус. 38—49.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
Д. Юркино4Ек. Вас. Киреевская329

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Каргопольский район
107458Юркинодеревня61°11'с.ш.38°29'в.д.P-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Каргопольский муниципальный район, Ухотское сельское поселение
11618456606д Юркинодеревня
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